Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.
Galibiyetle ilgili konuşan Hakan Keleş "Kötü gidişatımız vardı, onu toparladık. Buralarda kazanmak zor ama Fenerbahçe'nin eksik kalması işimize geldi. 1-0'dan sonra oyunu çevirmek önemliydi. Çok zor şartlar altındayız. Kampa gideceğiz, nereye gideceğimiz bile belli değil. Bu maç bize moral oldu. İlerisi için bize umut doğdu." dedi.
Dört büyüklere karşı son 5 deplasmanda 4 kez kazanmaları, 1 kez ise berabere kalmaları hakkında konuşan Hakan Keleş "Büyük maçlarda motivasyon önemli, zaten oyuncular kendileri de motive oluyor. Tatil öncesi konsantrasyon da kolay değildi. Takımla gurur duyuyorum. Taraftarımız, bizi iyi destekledi." ifadelerini kullandı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Keleş, maçın net favorisinin Fenerbahçe olduğunu, kendilerinin ise sürpriz yapmak için sahaya çıktıklarını ve bunu başardıklarını dile getirdi.
Fenerbahçe deplasmanına kazanarak geldiklerini ve deplasmanlarda genel olarak kötü oynamadıklarına dikkati çeken Keleş, "Buna rağmen sadece Galatasaray galibiyetimiz vardı. Maçın net favorisi Fenerbahçe'ydi, biz sürpriz yapma amacındaydık. Maça iyi başladık ama penaltı golüyle geri düştük. Rakibin eksik kalması daha iyi oynamamıza sebebiyet verdi." dedi.
Rakip oyuncunun kırmızı kart görmesinin ardından oyunu ele aldıklarını ve galibiyeti çok istediklerini vurgulayan Keleş, "Oyuncularımız müthiş bir performans gösterdi, teşekkür ediyorum onlara. Maçın genelinde kazanmak istedik ama iyi başlayamadık. Sonradan oyun bize döndü, mutluyuz. Bizim için moral oldu. Altın değerinde bir 3 puan aldık. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. İlerisi adına camiamıza bir moral olmuştur." diye konuştu.
Galibiyetle ilgili konuşan Hakan Keleş "Kötü gidişatımız vardı, onu toparladık. Buralarda kazanmak zor ama Fenerbahçe'nin eksik kalması işimize geldi. 1-0'dan sonra oyunu çevirmek önemliydi. Çok zor şartlar altındayız. Kampa gideceğiz, nereye gideceğimiz bile belli değil. Bu maç bize moral oldu. İlerisi için bize umut doğdu." dedi.
Dört büyüklere karşı son 5 deplasmanda 4 kez kazanmaları, 1 kez ise berabere kalmaları hakkında konuşan Hakan Keleş "Büyük maçlarda motivasyon önemli, zaten oyuncular kendileri de motive oluyor. Tatil öncesi konsantrasyon da kolay değildi. Takımla gurur duyuyorum. Taraftarımız, bizi iyi destekledi." ifadelerini kullandı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Keleş, maçın net favorisinin Fenerbahçe olduğunu, kendilerinin ise sürpriz yapmak için sahaya çıktıklarını ve bunu başardıklarını dile getirdi.
Fenerbahçe deplasmanına kazanarak geldiklerini ve deplasmanlarda genel olarak kötü oynamadıklarına dikkati çeken Keleş, "Buna rağmen sadece Galatasaray galibiyetimiz vardı. Maçın net favorisi Fenerbahçe'ydi, biz sürpriz yapma amacındaydık. Maça iyi başladık ama penaltı golüyle geri düştük. Rakibin eksik kalması daha iyi oynamamıza sebebiyet verdi." dedi.
Rakip oyuncunun kırmızı kart görmesinin ardından oyunu ele aldıklarını ve galibiyeti çok istediklerini vurgulayan Keleş, "Oyuncularımız müthiş bir performans gösterdi, teşekkür ediyorum onlara. Maçın genelinde kazanmak istedik ama iyi başlayamadık. Sonradan oyun bize döndü, mutluyuz. Bizim için moral oldu. Altın değerinde bir 3 puan aldık. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. İlerisi adına camiamıza bir moral olmuştur." diye konuştu.
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