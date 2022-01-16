Hakan Keleş: 'Eksikler bizi çok etkiledi'

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Oyuna müdahalelerde biraz problemler yaşıyoruz. Sonradan giren oyunculardan da çok fazla verim alamıyoruz. Çünkü kadro derinliğinden dolayı bu sorunu yaşıyoruz." dedi.



Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, kırmızı kartın ardından 60 dakika boyunca bir kişi eksik oynadıklarını anımsattı.



Oyuncularının iyi mücadele ettiğini, genel itibarıyla iyi bir takıma karşı oynadıklarını vurgulayan Keleş, "Baya toparlanmış Kasımpaşa. Bizim de 3 gün sonra bir maçımız var. Şimdi ona hazırlanacağız. Eksiklerimiz biraz bizi etkiledi. Ama dediğim gibi çok istediğimiz bir maçı kaybettik, üzgünüz." ifadesini kullandı.



Takıma takviyeler yapacaklarını aktaran Keleş, şunları kaydetti:



"Milli takımda olan, sakat olan oyuncularımız var. Biraz problemler yaşadık. Oyuna müdahalelerde biraz problemler yaşıyoruz. Sonradan giren oyunculardan da çok fazla verim alamıyoruz. Çünkü kadro derinliğinden dolayı bu sorunu yaşıyoruz. İç sahada baskın bir oyunumuz vardı. İyi başlayamadık maça rakibimiz biraz daha bizden iyi başladı. Ama söylediğim gibi eksik oyuncularımızın orta saha oyuncularımızın olmayışı baya sıkıntıya soktu. Onun da olmayışı oyunumuzu etkiledi. Buna rağmen yakaladığımız pozisyonlar var ama değerlendiremedik."





İLGİLİ VİDEO