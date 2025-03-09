Hakan Keleş: 'Daha iyi bir takım olacağız'

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Adanaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Önümüzdeki haftalarda çok daha iyi takım olacağız. Daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." dedi.



Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.



Maça iyi başladıklarını belirten Keleş, "Duran toptan yediğimiz bir gol sonrasında golü bulduk. Tam iyi oynarken yediğimiz bir golle sahadan mağlup ayrıldık. Sahada seyircimize bir galibiyet hediye etmek istiyorduk ama olmadı. Maçın genelinde oyuncularım istekli, coşkuluydu. Fakat hücum bölgesinde çok fazla bitiricilikte sıkıntılar yaşadık. Günden güne iyi oynayan bir takımız. Bugün biraz daha üstüne koyduk." diye konuştu.



Önlerinde Teksüt Bandırmaspor maçı olduğunu anımsatan Keleş, şunları kaydetti:



"Hedefimiz lige tutunabilmek, onun için uğraş veriyoruz. Oyuncularım da bugün ellerinden geleni yaptı. Onlara da teşekkür ediyorum. Günden güne daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Eksiklerimiz de vardı. Onlar da döndüğünde inşallah daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda çok daha iyi takım olacağız. Daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum."



Keleş, oyunun sonlarına doğru rakibiyle kafa kafaya çarpışıp ambulansla hastaneye kaldırılan Ciss'in durumu hakkında ise "Buradan hastaneye gideceğiz, bakacağız. Ama şu an kendindeymiş, bir problem yok çok şükür." dedi.







