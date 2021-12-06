Hakan Keleş: "Bunu ilk defa yaptık"

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 3-1 kazandıkları Fatih Karagümrük mücadelesini değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakan Keleş: 'Bunu ilk defa yaptık'
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05 Aralık 2021 21:15
Süper Ligin 15. haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, son 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ettiklerini ve iyi bir grafik yakaladıklarını belirtti.

Rakiplerine karşı iyi baskı yaptıklarını ve kazandıkları topları iyi değerlendiremediklerine vurgu yapan Keleş, "İkinci yarıda coşku, mücadele müthişti. Giren oyuncularımız müthiş performans verdiler. Biraz sıkıntılar çekiyorduk geçen haftalarda ama bu hafta bayağı bir katkı sağladılar bize. Onlara da teşekkür ediyorum. İlk defa da geri düşüp oyun çevirdik. Bu bizim önemliydi. 3 puanla birlikte bir çok şey kazandık. Daha üst sıralara çıkıyoruz. İnşallah daha iyi yerlere çıkacağız." dedi.

Oyuncularının verdiği görevleri iyi uyguladıklarını ifade eden Keleş, "Duran toptan gol yedik. 3 gol atmamıza rağmen inanılmaz goller kaçırdık. İlk haftalarda gol atamıyorduk ama son zamanlarda atmaya başladık. Ligin ikincisiyiz gol yememede. Buna daha çok önem veriyorum. Takım savunmasını daha iyi yaptığınızda zaten oyun sizi bir yere getiriyor. 19 puandayız, daha 20 bile olmadık ama oyun güzel. Alınan skorlarla ve oyunla birlikte daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Alırız, almayız skora çok ayak uydurmuyoruz. İnşallah istediğimiz puanları devre arasına kadar toparlarız, sezon sonuna kadar inşallah devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.


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