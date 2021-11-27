Hakan Keleş: 'Bugün çok iyi oynamadık aslında'

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Beşiktaş'ı 4-0 yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.



İşte Hakan Keleş'in değerlendirmeleri:



"Oyun disiplini çok önemliydi. Baştan sona kadar müthiş disiplinle oynadık. İlk dakikalada Beşiktaş öne geçebilirdi. Biraz kontrollü bir oyunla beraber, o rüzgarı atlatalım dedik. Kırılma anı penaltıydı. Penaltıdan sonra oyun istediğimiz şekle büründü. Buradan böyle bir skorla ayrılmak kolay değil. Oyuncularım özveriyle oynadı. Söylediğimiz her şeyi yaptılar. Sadece bir maç kazandık. Moral motivasyon arttı. Böyle güçlü bir takıma karşı galibiyete ihtiyacımız vardı, kazandık.



Bizim takım daha iyi oyunlar oynuyor. Daha iyi oynadığımız maçlar vardı. Çok iyi oynadığımızı söyleyemem. Sonuçta bazı kırılma anları da vardı. Rakibimiz onları uzun zamandır atlatamıyor. Ondan faydalandık. İstediğimiz bir 3 puanı elde ettik.



Bir önceki attığımız golde de Mert'in ayağı kaydı. Herhalde öyle zannettiler. Ben de oyuncularıma tepki gösterdim. Rakibiniz yerdeyken niye attınız dedim. Görmediklerini söylediler. Biz centilmen bir takımız. Kulüpler Birliği karar almış 6 maçta hakem konuşmayalım diye, biz geçen sezondan beri konuşmuyoruz. Bizim bir duruşumuz var kulüp olarak. Oyuncularım Mert'in durumunu fark etse dışarı atardı. Oyunun heyecanından, stresinden fark etmediler herhalde."





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