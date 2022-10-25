Hakan Keleş: 'Bu bizim için bir kayıp'

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, futbolcularının gösterdiği performansın gelecek adına olumlu sinyaller verdiğini söyledi.



Hakan Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi bir ilk yarı oynadıklarını belirtti.



Savunmada ve hücumda çok iyi işler yaptıklarını vurgulayan Keleş, "Rakibimize pozisyon dahi vermedik, net kaçan çok pozisyonumuz var. İkinci yarı aynı şekilde istekli, coşkulu, penaltı golüne kadar iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ondan sonra da gerekli riskleri aldık, isteğimiz, arzumuz, coşkumuz aynı şekilde devam etti ama girdiğimiz sayısız pozisyon ve maç berabere bitti, kayıp iki puan." diye konuştu.



Keleş, MKE Ankaragücü'nün kalecisi Gökhan Akkan'ı tebrik ederek, 27 yaşındaki futbolcunun inanılmaz bir maç çıkardığını aktardı.



Oyundan memnun olduğunu dile getiren Keleş, "Oyuncularıma söyledim, kaybetsek de söyleyecektim, böyle oynayın kaybedin. Oyuncularım belki de sezonun en iyi performanslarından birini oyun olarak sergiledi, bu bize gelecek adına olumlu sinyaller verdi. Dediğim gibi kazanmak istiyorduk ama kaybettik, yani berabere bitti, bunu kayıp olarak görüyorum. Önümüzde Başakşehir maçı var, ona hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Hakan Keleş, kötü zemine rağmen çok sayıda pozisyona girdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"Üçüncü bölgedeki sıkıntılarımız devam ediyor. Çalışıyoruz ama sorunlarımız var, her takımda var bu, çözmek için uğraşıyoruz. Bir şanssızlık da var, rakibimizin geçen haftaki kaleci performansıyla, bu haftaki kaleci performansı şaşırtıcı, inanılmaz toplar çıkarttı, o beni çok şaşırttı. Rakip ceza sahasına 36 kez girmişiz, oralara kadar geliyoruz ama oradan içeri atmak biraz beceri işi."





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