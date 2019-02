"STRESLİ VE GERGİN BİR MAÇTI"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Akhisarspor galibiyetiyle ligdeki çıkışlarını sürdürdüklerini söyledi.Keleş, Demir Grup Sivasspor'un Akhisarspor'u 2-1 yendiği maçın ardından stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, erken buldukları golün kendilerini rahatlattığını ifade etti.Maçta 10 kişi kalana kadar iyi oyun sergilediklerini dile getiren Keleş, şunları kaydetti:"Daha sonra skoru koruma psikolojisine girdik. Birkaç pozisyon verdik. Sonuçta 3 puan bizi çok iyi yere getirdi, yedinciliğe yükseldik. Bir çıkışımız var. Erzurum maçına hazırlanacağız. Maç maç bakıyoruz, her maç zor. Skoru elde etmemize rağmen son dakikalarda sıkıntı yaşadık. Erzurum maçı var, onu da aldıktan sonra hedeflerimizi değiştireceğiz. Erzurum maçı zor olacak oradan da puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. İnşallah 3 puanla döneriz ve Avrupa kupaları için bir adım atarız."Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, Akhisarspor maçındaki galibiyet dolayısıyla oyuncularını kutladı.Uzğur, Sivasspor'un Akhisarspor'u 2-1 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puanın çok önemli olduğu bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.Her iki takımın ligde bulunduğu konum itibarıyla 3 puanın, iyi futbol ve her şeyin önüne geçtiğini dile getiren Uzğur, "Stresli ve gergin bir maç olacağı belliydi. Maçın başında bulduğumuz gol bizi rahatlattı. Maçın genelinde her şeyi istediğimiz gibi yaptığımızı söyleyemeyiz." diye konuştu.Bundan sonra daha iyi futbol ve daha üst sıraları hedeflediklerini vurgulayan Uzğur, "Önemli olan 3 puandı, bunu bize kazandırdıkları için oyuncularımıza teşekkür ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.