Hakan Keleş: "6 puanlık bir maç"

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak GZT Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, çok önemli bir mücadeleye çıkacaklarını ve maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hakan Keleş: '6 puanlık bir maç'
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18 Kasım 2021 15:16
GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü oynayacakları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçını kazanmak istediklerini belirtti.

Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, rakip Yeni Malatyaspor ile 6 puanlık bir mücadeleye çıkacaklarını belirtti.

Ligde her maçın ayrı bir zorluk derecesi olduğunu vurgulayan Keleş, "Biz iç sahada fire vermemek adına bu maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimizi yendiğimiz takdirde onun üstünde yer alacağız. Takımımızın moral ve motivasyonu yerinde. Bu maçı kazanacak güce ve inanca sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

İç sahada alacakları galibiyetle Beşiktaş deplasmanına daha moralli gideceklerinin altını çizen Keleş, "Giresunspor, Süper Lig'deki farkını ortaya koymaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Hakan Keleş, taraftarlardan tribünleri doldurması ve takımlarına destek vermelerini isteyerek, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız her fırsatta yanımızdalar. İç sahada bizleri hiç yalnız bırakmıyorlar. Tribünleri dolduracak olan taraftarlarımızın desteğiyle saha avantajımızı da kullanarak, Yeni Malatyaspor'u puansız göndermek istiyoruz. Biz hazırız, yeter ki taraftarlarımız tribünleri doldursun."


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