Hakan Keleş: '3 puan her şeyden önemliydi'

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, iyi oynamamalarına rağmen 3 puan almayı başardıklarını söyledi.



Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, çok önemli 3 puan aldıklarını belirtti.



Yüzde 100 kazanmaları gereken bir maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını aktaran Keleş, "Oyun olarak çok iyi oynamasak da 3 puan bizim için her şeyden önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. İlk yarıda öne geçtik. Ondan sonra skoru koruma düşüncesi oyunumuzu biraz kötü etkiledi. Kazandığımız topları biraz daha iyi değerlendirseydik, 2-0 da öne geçebilirdik. Stresli maçlar bunlar. Sonuçta kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımızın emeğine sağlık." dedi.



Ligde son haftaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Keleş, "Kazanmamız gereken bir maçtı, kazandık. Ama her şey bitmiş değil. Ligin son haftasına kadar devam edecek bir yarış. Alacağımız 6 puan var. Bay haftamızı da geride bıraktık. Puan olarak geride gözüksek de, bunları da kattığımız da ileride avantaj olarak dönecek." diye konuştu.



Keleş, ligin 30. haftasında deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü karşılaşmasına odaklandıklarını vurgulayarak,"Önümüzde Ankaragücü maçı var. Ona hazırlanacağız. Perez sakatlandı, Borja Sainz cezalı olacak. Bu bizi zora sokacak. Ama biz mücadelemizi sonuna kadar yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.





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