Hakan Keleş: '3 puan beni mutlu etti!'

Süper Ligin 9. haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Genel olarak oyun üstünlüğü ve kazanılan 3 puan beni mutlu etti. Bir çıkışımız var. Bunu devam ettirip üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz." dedi.



Keleş, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.



Oyuncularını tebrik eden Keleş, müthiş bir mücadele gösterdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:



"Arada çok iyi çalıştık. Bu maça da iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Maçın başında yine üstün taraftık. Rakip eksik kaldıktan sonra da üstünlüğümüz devam etti. Ceza sahasında toplarla buluştuk, ancak sonuçlandırmada sıkıntılarımız vardı. Daha önce oyunu koparabilirdik. Rakibimize de çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Genel olarak oyun üstünlüğü ve kazanılan 3 puan beni mutlu etti. Bir çıkışımız var. Bunu devam ettirip üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz."



Gelecek hafta Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacaklarını anımsatan Keleş,"1-2 galibiyetle de hiçbir şey bitmiyor. Lig uzun bir maraton. Önümüzde şimdi bir Antep maçı var. Ona çok iyi bir şekilde, moralli bir şekilde hazırlanacağız. Deplasmanlarda da iyi oynuyoruz. Şu ana kadar oynadığımız çoğu maçta da hep üstün taraftık. İnşallah orda da hak ettiğimiz bir 3 puan alıp döneriz." değerlendirmesinde bulundu.





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