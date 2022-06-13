Hakan Keleş: '14-15 transfer yapmalıyız'

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da Erzurum'da başlayacak.Teknik direktör Hakan Keleş, AA muhabirine, sezon öncesi hazırlıklarıyla ilgili planlamalarının büyük ölçüde netleştiğini söyledi.Erzurum'da 12-13 günlük iki kamp dönemleri olacağını belirten Keleş,diye konuştu.Keleş, transfer çalışmalarının da devam ettiğini kaydederek,ifadelerini kullandı.Hakan Keleş, belirledikleri bazı isimleri kiralamak için Trabzonspor Kulübü ile görüşme halinde olduklarını da sözlerine ekledi.