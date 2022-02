Hakan Karaahmet: 'Tarihin en büyük yalnızlığını yaşıyoruz'

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, takım olarak tarihin en büyük yalnızlığını yaşadıklarını söyledi.



Karaahmet, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, kulübün mali gelir ve gider tablosu hakkında bilgiler verdi.



Giresunspor'un parasal durumunun çok iyi olmadığını aktaran Karaahmet, "Şu anda bir takım problemler var, aşmaya çalışıyoruz, aşmamız lazım, aşamazsak işimiz zor, onu da söyleyeyim. O yüzden bu çağrımı söylüyorum, bu takıma herkesin destek olması lazım. İş dünyasının destek olması lazım, siyasetin, hepsinin destek olması lazım. İçinde Giresunspor sevgisi, Giresun düşüncesi olan herkesin bu takıma destek olması lazım." diye konuştu.



"Giresunspor Başkanlığı benim olsun da başka kimsenin olmasın, öyle bir derdim yok." diyen Karaahmet, hiçbir zaman bu şekilde bir düşüncesinin olmadığını söyledi.



Giresunspor'un, Giresunlu herkesin olduğunu vurgulayan Karaahmet, şöyle konuştu:



"Sorumluluğu herkes yaşamalı. Yaşamadık mı? Yapabildiğimiz bu mu? Benim de gücüm bir yere kadar. Yani sonuçta ben atlayıp zıplayıp 'Şöyle yaparım.' demem, ben tamamen gerçeklerle yaşamayı seviyorum. Şu anda söylüyorum, tarihin en büyük yalnızlığını yaşıyoruz. Süper Lig'deyiz, benim de gücüm bu kadar. Çünkü benim yapabileceklerim bu kadar. Ben bugüne kadar zaten, herkese de anlattım, dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım, her model üzerinde konuşmaya çalıştım ama sonuç alamadım."



Hakan Karaahmet, Giresunspor'un kötü bir tablonun içerisine girmesi durumunda herkesin üzüleceğini dile getirerek, "Herkes üzülecek, bana göre ben daha fazla üzüleceğim. Herkes şunu konuşacak; 'Niye biz o gün takımımıza sahip çıkmak için bir araya gelmedik? Derdimiz neydi? Anlaşamadığımız neydi? Başaramadığımız neydi?' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Konuşmasının tarihe not olarak düşülmesini isteyen Karaahmet, "Giresunspor'da, benim yönetim kurulumla birlikte en büyük yalnızlığın yaşandığı bir dönem olduğunu düşünüyorum çünkü Giresunspor'un her zaman bir takım şeyleri vardı ama bugün Giresunspor yalnız bırakılmış durumda ve biz bu yalnızlıkla bu takımı elimizden geldiğince götürmeye çalışıyoruz, durum bu. Bu takımın bilinmezliğe, bu takımın karanlık bir çukura gitmemesi için çırpınıyoruz, mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



- "İstifayı düşündüm"



Karaahmet, bir gazetecinin "Son bir aylık süreçte istifayı düşündünüz mü?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Tabii çok düşündüm, inanılmaz, uykularım kaçtı, istifayı düşündüm, 'Ne yaparız, nasıl yaparız?' dedik. Her ihtimali düşündük, yani sahada maç kaybetmek çok kötü bir şey. Benim için çok kötü bir şey, insanlara bir şey diyemiyorsun artık, kolay bir mücadele değil, olmayacak, onu da biliyorum. Gereksiz tartışmalar da çok yoruyor, biz neyi yapmamız gerekiyorken şu anda ne yapıyoruz. Tüm hesapların üstesinde Giresunspor'u bir taşın etrafında sarmalayıp kaldırmamız için mücadelemizi vermemiz gerekirken biz şey yapıyoruz. Ben her şeyi burada anlatamıyorum çok zorluklar var."





