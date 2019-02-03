Hakan Kanık kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Hakan Kanık nerelidir, ne iş yapmaktadır?

Survivor Hakan Kanık kimdir, kaç yaşındadır? sorularının yanıtını öğrenmek isteyenler buraya... Survivor'a 2019'a katılan Hakan Kanık nerelidir? Hakan Kanık ne iş yapıyor? Survivor yarışmacısı Hakan Kanık hakkında tüm detaylarla sizlerleyiz..

03 Şubat 2019 03:37
Hakan Kanık kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Hakan Kanık nerelidir, ne iş yapmaktadır?
Survivor Hakan Kanık hakkında tüm bilgiler burada! Survivor 2019 tüm heyecanıyla devam ediyor. Peki Survivor yarışmacılarından Hakan Kanık'ın kim olduğukaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Hakan Kanık'ın yaşı kaç? 

Hakan Kanık, Survivor 2019'da Türkiye takımında yarışıyor. Peki Hakan Kanık'ın mesleği nedir? Survivor 2019 yarışmacısı hakkında tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

SURVIVOR HAKAN KANIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

17 Haziran 1999 İstanbul doğumlu Hakan Kanık okul hayatına Amerika'da başladı. Sonra Türkiye'ye dönüş yaptı ve basketbolla başladı. Basketbol koçu kendisini atletizme yönlendirdi; ama aşırı zayıflıktan ötürü vücut geliştirme sporuna geçiş yaptı. 15 yaşında ailesinden bağımsız yaşamaya başladı ve yemek yapmaya bu dönemde karar verdi. Üniversitede heykel bölümünü tercih etti; fakat çok mutlu değildi. 1 ay gittikten sonra üniversiteyi bıraktı ve profesyonel aşçılık macerası başladı.


SURVİVOR 2019 TÜRK TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?
Hakan Kanık
Sude Burcu
Yusuf Karakaya
Seda Ocak
Bora Edin
Ecem Onaran
Hikmet Tuğsuz
Kader Karakaya
Atakan Işıktutan
Melisa Emirbayer
Büşra Yalçın
Okay Köksal



SURVIVOR 2019 NEREDE ÇEKİLİYOR?

Nefes kesen görüntülere sahne olacak Survivor 2019, Dominik Cumhuriyeti ve adalarında çekilecek. Dominik Cumhuriyeti'nin muhteşem doğası görsel bir şölen sunarken, zorlu koşulları Survivor 2019'da heyecanı daha da artıracak. SURVIVOR 2019 NE ZAMAN BAŞLADI?

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Survivor'ın yayın tarihini açıkladı. Bu yıl, 13. sezonuyla ekrana gelecek olan Survivor, 2 Şubat 2019 tarihinde ilk bölümüyle başlayacak.

Survivor adasından ilk fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, "Survivor'ın yeni adasına ilk adımı ben attım. Survivor Türkiye – Yunanistan 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8'de. Bence kaçırmayın" ifadelerini kullanarak müjdeli haberi verdi.

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