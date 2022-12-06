Hakan Demir, Manisa BB'ye kan getirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın kapanış maçında deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 90-84 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Hakan Demir, yeni takımının başında iyi bir başlangıç yaptığını söyledi.



Demir, yaptığı yazılı açıklamada, ligde 6 hafta sonra galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini vurguladı. Bu galibiyetin hem kendisi hem de takım için önemli olduğunu aktaran Demir,



"Aliağa çok iyi bir takım, çok da iyi oynuyorlar. Buraya gelen herkese karşı çok iyi oynadılar. Bu hafta buraya geldiğimizde biz de ligin son sırasındaydık. Tabii ki bir moral bozukluğu var, güvensizlik var. Rakip bize göre daha güvenli bir takım. Maçın içinde birçok iniş çıkış oldu ama takımım çok iyi bir reaksiyon verdi. Benim için de iyi bir başlangıç oldu. Takımın kapasitesini gördüm. İyi olacak inşallah."



Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yüksek bir potansiyele ve iyi bir organizasyon yapısına sahip olduğunu dile getiren Demir, sözlerini şöyle tamamladı:



"Geldiğim andan itibaren bu organizasyonun çok iyi bir noktaya gidebileceğini gördüm. İnşallah adım adım çok iyi yerlere geleceğiz. Lig güzel, bizim ligin içine girmemizle birlikte lig daha da güzelleşecek. Tabii maçın sonunda yaşanmaması gereken şeyler oldu ama keşke yaşanmasaydı. Güvelik daha iyi olabilirdi. Aliağa'yı da tebrik ediyorum, iyi bir mücadele oldu. Takımımı da tebrik ediyorum, Tekrardan işin içine girdik diye düşünüyorum."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ