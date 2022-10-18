THY EuroLeague'in 3. haftasındaki Anadolu Efes - Valencia Basket karşılaşması öncesi Sporx Şef Editörü Hakan Celep, Anadolu Efes Stüdyo'da Ezgi Avcı'nın konuğu oldu.



İşte Hakan Celep'in karşılaşma ile ilgili yorumları...

"Sporx ile Anadolu Efes'in yol ortaklığı 6 yıldır devam ediyor ve 7. seneye girdik. Bu yol arkadaşlığına en yakından şahit olan biri olarak söyleyebilirim ki tüm spor camiasının gıpta ile baktığı bir iş birliği bu."



"Monaco deplasmanında şanssız bir mağlubiyet aldı Anadolu Efes. O yüzden bugün bir şampiyon reaksiyonu bekliyorum. Anadolu Efes'in rahat kazanacağı bir maç bekliyorum."

"Aslında normalde yeni bir transferin bir takıma alışması uzun sürer ancak Clyburn, Anadolu Efes'e buradaki oyuncular mutluluğunu gördüğü için geldi. Doğrusu, sezonun başında bu kadar yüksek performans vermesi sürpriz oldu."



"Ante Zizic, yazın Avrupa'nın en gözde pivotlarından biriydi. O da Clyburn gibi Efes'i tercih etti. Yükselen performansını da göz önüne alırsak önümüzdeki maçta 500. ribauntuna ulaşacağını düşünüyorum."



"Ergin Ataman, Valencia'nın hafife alınmaması gerektiğini çok iyi özetlemiş. Sezona 4 mağlubiyetle başladılar ancak hepsi yakın skorlu maçlardı. Özellikle Jaime Pradilla'nın dikkatle izlenmesi gerektiğini düşünüyorum."



"Avrupa'daki çoğu büyük kulüp salonlarını doldurmakta zorlanırken, Anadolu Efes 4 yıldır salonunu dolduruyor. Bu gerçekten harika bir durum."







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