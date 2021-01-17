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Spor Haberleri
Koronavirüs
Koronavirüs Spor
Hakan Çalhanoğlu'nun test sonucu pozitif
Hakan Çalhanoğlu'nun test sonucu pozitif
AC Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Haber;
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17 Ocak 2021 11:43
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonucun pozitif çıktı.
AC Milan, Hakan'ın karantina sürecinin başladığı açıkladı.
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