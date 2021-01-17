Hakan Çalhanoğlu'nun test sonucu pozitif

AC Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Hakan Çalhanoğlu'nun test sonucu pozitif
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17 Ocak 2021 11:43
İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonucun pozitif çıktı.

AC Milan, Hakan'ın karantina sürecinin başladığı açıkladı.


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