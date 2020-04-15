Hakan Çalhanoğlu'nun önünde 2 seçenek var

Milan'da forma giyen Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun kariyerinde hareketli günler olacağa benziyor.Menajerliğini Gordon Stipic'e teslim eden Hakan Çalhanoğlu, Milan ile geleceğini şekillendirmeye hazırlanıyor. Gelecek sezon Ralf Rangnick Milan'ın başına geçerse takımın taktik sisteminin merkesinde yer alacak. Aksi halde yeni menajeri ile yeni bir maceraya yelken açacak. Özellikle Alman kulüplerinde menajerliğini aldığı yıldız futbolcular bulunan Stipic'in Milan kulübüyle masaya oturacağı ve kulübün gelecek planlarında olup olmadıklarını masaya yatıracakları belirtiliyor.Milan'da 3. sezonunu geçiren ve 2021 yılında İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu, 2017'de Leverkusen'den 23 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.Bu sezon 25 maçta görev alan 26 yaşındaki isim 5 gol 1 asist yapmıştı.