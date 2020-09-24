Hakan Çalhanoğlu'nun golleri Milan'a turu getirdi

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu mücadelesinde Milan, sahasında Norveç'in Bodo/Glimt ekibiyle karşı karşıya geldi.



San Siro'da oynanan ve koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz olan maçı Milan 3-2 kazanarak turu atlayan taraf oldu.



Maçın henüz 15. dakikasında Junker'in golüyle Bodo Glimt öne geçerken sadece 1 dakika sonra Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça eşitliği getirdi. Dakikalar 32'yi gösterdiğinde ise Colombo bu kez Milan'ı öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 Milan üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıya hızlı başlayan Milan'da Hakan Çalhanoğlu 50. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak farkı ikiye çıkardı. 55. dakikada konuk ekip Hauge ile farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Milan turu atlayan taraf oldu.



Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı ve attığı 2 golle maçın yıldızı oldu.



