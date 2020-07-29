İtalya Serie A'nın 37. haftasında Milan deplasmanda Sampdoria ile karşı karşıya geldi. Luigi Ferraris Stadı'ndaki mücadeleyi Milan 4-1'lik skorla kazandı.



Milan'a galibiyeti getiren goller, 4. ve 58. dakikalarda Zlatan Ibrahimovic, 54. dakikada milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ve 90+2 dakikada Leao'dan geldi.



ÇALHANOĞLU ALEV ALDI



Ibrahimovic'in 2. golünde de asisti yapan ve 62. dakikada kenara gelen Hakan Çalhanoğlu, Kaka'dan sonra [12 yıl] Milan'da üst üste 5 maçta gol katkısı yapan ilk orta saha oyuncusu oldu. Milli oyuncumuz, pandemi arasının ardından 11 maçta 6 gol ve 8 asistlik çılgın bir performansa da ulaştı.



Hakan Çalhanoğlu'nun son 5 maçı



1 gol 2 asist V Parma

1 gol 1 asist V Bologna

0 gol 2 asist V Sassuolo

1 gol 0 asist V Atalanta

1 gol 1 asist V Sampdoria



ZLATAN, MILANO TARİHİNE GEÇTİ



Daha önce Inter'de de oynayan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, iki takım adına da 50 gol barajını geçti. Inter kariyerinde 57 golü ulan tecrübeli golcü, Milan'da da 51. golünü attı ve iki Milano ekibinde birden 50 golü geçen ilk oyuncu oldu.



SAMPDORIA 1 PENALTI KAÇIRDI



78. dakikada Maroni ile penaltıdan yararlanamayan Sampdoria'nın tek sayısını, 87. dakikada Askildsen kaydetti.



Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 11 maça taşıyan Milan, puanını 63 yaptı ve 6. sıradaki yerini korudu. Üst üste 3. yenilgisini alan Sampdoria ise 41 puanla 15. sırada kaldı.



Serie A'nın 38. haftasında Milan evinde Cagliari ile karşılaşacakken, Sampdoria ise deplasmanda Brescia'ya konuk olacak.



