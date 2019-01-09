Son dönemde ismi Beşiktaş ve RB Leipzig ile anılan Hakan Çalhanoğlu, söylentilere son noktayı koydu.Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "." ifadelerini kullandı.İtalyan basını ise Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun Hakan Çalhanoğlu'nun satışını veto ettiğini yazmıştı.Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan forması ile çıktığı 22 karşılaşmada 1 gol 9 asistlik performans sergiledi.