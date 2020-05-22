Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a transfer beğenisi

İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da forma giyen ve çocukluğundan beri Galatasaraylı olmasıyla bilinen Hakan Çalhanoğlu, Twitter hesabından çok paylaşılan bir harekete imza attı.Hakan Çalhanoğlu, bir kullanıcının 'Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelebilir mi lütfen başka derdim kalmayacak' yazılı tweetini beğendi. Hakan'ın bu hareketi sarı kırmızılı taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandıFatih Terim'in A Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde vazgeçilmezleri arasında olan Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz yıllarda verdiği röportajda,ifadelerini kullanmıştı.2017'de Bayer Leverkusen'den 23 milyon euro karşılığında AC Milan'ın yolunu tutan 26 yaşındaki Hakan'ın sözleşmesi 2021 yılında sona erecek. Hakan, Milan kariyerinde 116 maçta 17 gol atıp 28 asistle oynadı