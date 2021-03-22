Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması

A Milli Takım için İstanbul'a gelen Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'la ilgili açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması
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22 Mart 2021 16:34
A Milli Takım kampı için İstanbul'a gelen Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, havalimanında açıklamalarda bulundu.

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, A Spor'a yaptığı açıklamada "Hollanda maçı çok önemli. Elemelere iyi başlamak istiyoruz. EURO 2020 Elemeleri'ni unutup, bu maçlara okdalanacağız. Çok istekliyiz ve umarım isteklerimizi yerine getiririz." dedi.

ÇALHANOĞLU: "İNŞALLAH GALATASARAY"

"Aslan dövmesi yaptırdın, Galatasaray'a bir gün gelecek misin?" sorusunu da yanıtlayan Halkan Çalhanoğlu "İnşallah bir gün Galatasaray olur. Aslan'ı seviyorum bu yüzden dövmesini yaptırdım. Bir küçük aslan dövmesi de yaptırdım çünkü oğlum olacak. Galatasaray'ı da sevdiğim için aslan dövmesi yaptırdım." ifadelerini kullandı.

MERİH DEMİRAL'IN AÇIKLAMASI

Merih Demiral ise "Çok önemli maçlarımız var. Hollanda ile iyi başlamak istiyoruz. Güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.



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