İtalya Serie A takımlarından AC Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, AS Roma ile oynadıkları maç öncesi takım arkadaşı Rodriguez'i Cengiz Ünder konusunda uyardığını söyledi.Olimpiyat Stadı'nda Pazar akşamı konuk oldukları Cengiz Ünder'li AS Roma'yı 2-0 yenen AC Milan'ın oyun kurucusu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Son haftalarda hem Cengiz'in hem de kendisinin, iyi yönde seyreden performanslarından dolayı adlarından çok bahsettirdikleri hatırlatılan Çalhanoğlu, "Hem Cengiz hem de ben çok mutluyuz. Maçtan önce de sonra da konuştuk onunla. Cengiz için çok mutluyum. Sonuçta Türkiye'den geldi ve İtalya'ya kendisini adapte etmesi hiç kolay değil; öncelikle dili konuşmak lazım. Ben de öyleyim; aynıyız. İkimiz de artık alıştık ve kendimizi çok iyi hissediyoruz. İnşallah böyle devam ederiz" diye konuştu.Kendilerinin birer milli takım oyuncusu olduklarını anımsatan Çalhanoğlu, "Bayrağımızı her zaman en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.Maçın durduğu anlarda Cengiz ile kısa sohbetlere girdiğine dikkat çekilen Hakan Çalhanoğlu, "O'nun Şampiyonlar Ligi'nde attığı golü konuştuk. Kısa kısa şakalaştık. Bir ağabey-kardeş konuşması gibiydi" ifadesini kullandı.24 yaşındaki oyuncu, bir rakip olarak ise Cengiz Ünder'i şöyle değerlendirdi: "Cengiz çok kaliteli bir oyuncu. Arkadaşım (Ricardo) Rodriguez'e, Cengiz'in kalitesinden bahsettim ve ona dikkat etmeliyiz dedim. Sonuçta O çok hızlı bir oyuncu." Takım olarak Roma karşısında çok iyi oynadıklarını ifade eden Çalhanoğlu, "Roma'ya bir şey bırakmadık. Galibiyet bizim hakkımızdı ve 3 puanı aldık" dedi.Çalhanoğlu, teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun, Sampdoria'yı yendikleri maç sırasında üzerine yürümesi ve sonrasındaki basın toplantısında da "Hakan'ı yumruklamak istedim. Penaltıyı Rodriguez'e bırakmamalıydı" demesine ilişkin de şunları söyledi: "O'nun sevinci öyle. O, beni böyle seviyor; hırpalayarak. Çok iyi bir hoca. Bizi çok değiştirdi. Takım olarak artık başka bir Milan oynuyor sahada. İnşallah bu galibiyetlere devam ederiz. Sonuçta hiç maç kaybetmedik. O'nunla çok mutluyuz.''Kasım ayında AC Milan ile yolları ayrılan eski teknik direktörü Vincenzo Montella dönemine nazaran Gattuso'nun oyun sistemiyle daha fazla kendisini sahada hissettirmeye başlandığıyla ilgili de Hakan Çalhanoğlu, "Her hocanın farklı bir felsefesi vardır. Gattuso daha çok hırslı ve mantaliteye dikkat eden bir hoca; mücadeleyi çok seviyor. Bunu da sahada takım olarak gösteriyoruz ve O'nun dediğini yapmaya çalışıyoruz" yorumunu yaptı.Öte yandan, son haftalarda kaydettiği 5 golün ardından Roma'da fenomen olan Cengiz Ünder'in, karşılaşmanın ardından stadyumdan çıkarken taraftarların ilgi odağı olması dikkat çekti. Ünder, çok sayıda taraftarın imza ve birlikte fotoğraf çektirme talebini geri çevirmedi.