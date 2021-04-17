Hakan Çalhanoğlu'na PSG talip oldu!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen ve haziran ayında sözleşmesi bitecek olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun ismi dev kulüplerle anılmaya devam ediyor.



Milan ile sözleşme yenileme konusunda görüşmelerini sürdüren Çalhanoğlu'nun, kulübün teklif ettiği sözleşme ile menajerinin istediği arasında 1 milyon Euro civarında bir fark olduğu öğrenildi. Milan'ın yıllık 4 milyon Euro önerdiği milli yıldız Milan'dan 5 milyon Euro isteyince görüşmeler tıkandı.



İtalyan basını, Manchester United, Juventus ve İnter gibi dev kulüplerin peşinde olduğu Çalhanoğlu ile şimdi de Paris Saint-Germain'in temasta olduğunu yazdı.



30 Haziran'da Milan ile mukavelesi bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 35 maçta 7 gol, 11 de asist kaydetti.



