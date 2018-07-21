Hakan Çalhanoğlu'dan Gattuso'ya mesaj!

Novara'yı 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçında orta sahada görev alan, konu hakkında maçın ardından açıklamalar yaptı.Maç sonu 10 numara pozisyonunda daha rahat hissettiğine vurgu yapan Hakan Çalhanoğlu, "10 numara rolünü iyi biliyorum çünkü Almanya'da öyle oynadım. Ancak önemli olan, hocamından benden ne istediğidir. Nerede oynadığım önemli değil" ifadelerini kullandı.CAS'ın 2 yıllık Avrupa'dan men cezasını değerlendiren milli futbolcu, "Avrupa Ligi'nde oynayacağımız için çok mutluyuz. Kendimi iyi hissediyorum. Şu anda ağır antrenmanlar yapıyoruz. Zamanla daha fit olacağım" şeklinde konuştu.