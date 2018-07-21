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Hakan Çalhanoğlu'dan Gattuso'ya mesaj!

Milan'ın milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, orta sahada görev aldığı hazırlık maçının ardından Gennaro Gattuso'ya pozisyonu hakkında mesaj gönderdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Hakan Çalhanoğlu'dan Gattuso'ya mesaj!
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21 Temmuz 2018 02:10
Milan'ın Novara'yı 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçında orta sahada görev alan Hakan Çalhanoğlu, konu hakkında maçın ardından açıklamalar yaptı.

10 NUMARADA İYİYİM

Maç sonu 10 numara pozisyonunda daha rahat hissettiğine vurgu yapan Hakan Çalhanoğlu, "10 numara rolünü iyi biliyorum çünkü Almanya'da öyle oynadım. Ancak önemli olan, hocamından benden ne istediğidir. Nerede oynadığım önemli değil" ifadelerini kullandı.

ÇOK MUTLUYUZ

CAS'ın 2 yıllık Avrupa'dan men cezasını değerlendiren milli futbolcu, "Avrupa Ligi'nde oynayacağımız için çok mutluyuz. Kendimi iyi hissediyorum. Şu anda ağır antrenmanlar yapıyoruz. Zamanla daha fit olacağım" şeklinde konuştu.



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