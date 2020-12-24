Hakan Çalhanoğlu zirveye oturdu! Stefano Pioli: 'İnanılmaz'

A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol pozisyonu yaratan isim olarak dikkat çekti.53 gol pozisyonu hazırlayan 26 yaşındaki Hakan'ın en yakın rakibi ise 43 gol şansı hazırlayan Jack Grealish oldu. 3. sırayı 41 ile Manchester United'dan Bruno Fernandes ile Manchester City'den Kevin de Bruyne aldı.Milan'ın Lazio'yu son dakika golüyle 3-2 yendiği maçın ardından konuşan Stefano Pioli, maçın yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için çabaladıklarını söyledi.Pioli açıklamasında maçı 1 gol ve 2 asistle bitiren Hakan Çalhanoğlu'nun gecenin adamı olduğunu belirterek oyuncusunun sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili düşüncelerini söyledi. İtalyan hoca açıklamasında, "Hakan'ın sözleşmesini uzatmak için görüşüyoruz. Onun da kalmak istediğinden eminim. Şimdi görüşmelere devam etme zamanı ve onu kesinlikle takımda tutmak istiyoruz" şeklinde konuştu.Pioli ayrıca, "Güçlü futbolcularımız olduğu için maçları kazanıyoruz, onları başkalarıyla değiştirmem. Hakan Çalhanoğlu inanılmaz teknik özelliklere sahip, harika bir oyuncu, ne yapacağını her zaman biliyor, üst düzey bir futbolcu" dedi.Zlatan Ibrahimovic'in yokluğunda takımın tek yıldızı haline gelen Hakan Çalhanoğlu, geçen sezondan bu yana yükselen performansını bu sezon da sürdürüyor. Sezon sonunda Milan ile olan sözleşmesi bitecek olan Çalhanoğlu bu sezon toplam 20 maçta 6 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.Çalhanoğlu'nun Milan ile olan sözleşmesini takip eden ve transferi için devrede olan en ciddi olan kulübün Manchester United olduğu iddia ediliyor.