Hakan Çalhanoğlu: "Yerimiz burası değil"

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Faroe Adaları karşılaşmasının ardından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hakan Çalhanoğlu: 'Yerimiz burası değil'
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05 Haziran 2022 01:11
A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Faroe Adaları'na karşı 4-0 kazanılan maç sonrası taraftara teşekkür etti.

Sosyal medya hesabınndan bir paylaşım yapan yıldız futbolcu, "Yerimiz burası değil ve kanıtlamak için elimizden geleni yapacağız. Bizi yürekten destekleyen taraftarımıza teşekkürler" ifadelerini yazdı.

Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Hakan Çalhanoğlu, Serdar Dursun'un attığı golde asisti yapan isim oldu.

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