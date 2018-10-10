'DOĞRU YOLDAYIZ'

ÖZEL MİSAFİRLER

BOŞNAKLAR FORMDA

ÜMİTLER FRANSA'DA

U19'LARDAN KÖTÜ PROVA: 1-2

A Milli Takım'ın vazgeçilmez isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, Bosna Hersek ve Rusya maçları öncesi önemli açıklamalarda bulundu.Bosna Hersek ile oynayacakları hazırlık sınavının çok ciddi bir test olacağını kaydeden yıldız futbolcu, "6 maçtır yenilmeyen iddialı bir takımla karşı karşıya geleceğiz. 2-0 yenik durumdayken kazandığımız İsveç maçının daha anlamlı olabilmesi adına bundan sonra bir seri yakalamalıyız. Önümüzdeki iki maçta da tek hedefimiz galip gelmek" dedi.Uzun vadedeki hedeflerinden birinin 2020 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak olduğunu söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, "2018 Dünya Kupası'nı kaçırdık ama EURO 2020'de olacağız. Yeni bir takımız ve istediklerimizi yapma yolunda doğru şekilde ilerliyoruz. Hem Avrupa Şampiyonası elemelerinde hem de Uluslar Ligi'nde en iyi sonuçlar alacağız. Daha önce üzdüğümüz Türk halkını bu kez önemli zaferler yaşatacağız" ifadelerini kullandı.A Milli Takım, Bosna Hersek ve Rusya karşılaşmalarının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde, ekim ayının, beyin felci farkındalık ayı olması sebebi ile Yıldız Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki serebral palsi (beyin felci) hastaları, milli oyuncular ile bir araya geldi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.Son dönemde önemli turnuvalarda öne çıkan Bosna Hersek, 8 aydır rakiplerine boyun eğmiyor. Son yenilgisini 1 Şubat 2018'de Meksika'ya karşı alan Bosna Hersek, daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada ise 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Bu arada Türkiye, daha önce 5 kez rakip olduğu Boşnaklar'a karşı 2'şer galibiyet ve yenilgi ile bir de beraberlik aldı.Cuma günü oynayacağı Fransa maçının hazırlıklarını tamamlayan Ümit Milli Futbol Takımı, bu sabah Fransa'nın Rouen kentine hareket etti. Ümitlerimiz, akşam saatlerinde maçın oynanacağı statta çalışacak.U19 Milli Futbol Takımı, deplasmanda Hırvatistan ile yaptığı hazırlık maçında 2-1 yenildi. Zagreb'de oynanan ve Tolunay Kafkas'ın da izlediği maçın ilk yarısını 2-0 yenik kapayan gençlerimizin tek golünü 70'te Ömer Uzun kaydetti. U19'lar, Hırvatistan ile ikinci hazırlık maçını yarın 16.30'da yapacak.