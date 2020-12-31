Hakan Çalhanoğlu yaşı, kimdir? Hakan Çalhanoğlu'nun kariyeri, Çalhanoğlu evlendi mi?

Hakan Çalhanoğlu Milan'da oynayan Türk Milli futbolcudur. Futbolcu Hakan Çalhanoğlu Bayburtludur. Almanya'da doğan Hakan Çalhanoğlu'nun yaşı kaçtır? Hakan Çalhanoğlu evli mi? Hakan Çalhanoğlu sevgilisi kim? sorularının sorulduğu detaylı aramalar yapılıyor.Hakan Çalhanoğlu, 8 Şubat 1994 tarihinde Mannheim, Almanya'da doğmuştur. Aslen Bayburtludur. Babası Hüseyin Çalhanoğlu, annesi Naime Çalhanoğlu'dur. Muhammed Çalhanoğlu adında bir kardeşi vardır.Hakan Çalhanoğlu ile ilgili merak edilen bilgileri haberimizden okuyabilirsiniz.Hakan Çalhanoğlu, 8 Şubat 1994 tarihinde Mannheim, Almanya'da doğmuştur. Aslen Bayburtludur. Babası Hüseyin Çalhanoğlu, annesi Naime Çalhanoğlu'dur. Muhammed Çalhanoğlu adında bir kardeşi vardır. Çok küçük yaşlarda Waldhof Mannheim altyapısında futbola başladı. 2009 yılında Karlsruher takımına geçmiştir.Hakan Çalhanoğlu, 2011 yılında 17 yaşında iken Karlsruher A takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı. İlk defa 2011 yılının Kasım ayında bir hazırlık maçında A takımıyla birlikte sahaya çıktı. 5 Şubat 2012 tarihinde ilk remi maçında oynadı.14 Ağustos 2012 tarihinde Hamburg takımına transfer oldu ancak eski takımında kiralık olarak görev yapmaya devam etti. Sezon sonunda attığı 17 golle gol krallığında dördüncü oldu. Karlsruhe, 2. Bundesliga'ya yükselirken, Çalhanoğlu da yılın en iyi 3. Lig futbolcusu seçildi.Hakan Çalhanoğlu 2020'de İtalya'nın ünlü kulübü Milan'da futbol oynamaktadır.Milanlı futbolcu Hakan Çalhanoğlu çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlendi. Hakan Çalhanoğlu'nun sevgilisi Sinem Gündoğdu'dur.Hakan Çalhanoğlu Almanya'da doğmuştur ama ailesi Bayburtludur.KarlsruherHamburgKarlsruherHamburgBayer LeverkusenMilanHakan Çalhanoğlu 2017 yılında 25 milyon euro bonservis bedeliyle Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından İtalya'nın Milan takımına transfer oldu.