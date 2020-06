Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, İtalyan ekibinin 10 numarası olan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu hakkında konuştu.



"HAKAN ÇALHANOĞLU ŞAHANE"



Hakan Çalhanoğlu'nun iyi bir futbolcu olduğunu söyleyen Stefano Pioli, "Hakan Çalhanoğlu iyi olan her şeye sahip. Koşuyor, kalitesi var, oyun görüşü var, üst düzey bir oyuncu olma zamanı geldi. Benim için hem teknik hem de ahlaki olarak iyi bir lider ama her şeyden önce takım arkadaşları onu iyi tanımalı." dedi.



"DONNARUMMA KALACAKTIR"



Kaleci Gianluigi Donnarumma hakkında da konuşan Pioli, "Kaleci her zaman takımını oyunsa tutmalıdır. Maldini'nin dediği gibi dünyanın en iyi kalecisi olup olmadığını bilmiyorum ama kesinlikle ilk üçte. Futbolculuk kariyerimde defans oynuyordum ve arkadan seni motive eden bir kalecinin olması ne demek iyi bilirim. Böyle devam etmeli. Onu sakin ve kararlı görüyorum, mükemmel bir duruşu var, Milan'da mutlu olduğunu ve takımda kalacağını düşünüyorum." diye konuştu.