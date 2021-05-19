Hakan Çalhanoğlu: 'Türkiye'den korkuyorlar'

A Milli Takım kampına katılan Hakan Çalhanoğlu, havalimanından çıkış yaptığı sırada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Milan ile Şampiyonlar Ligi'ne kalmalarını değerlendiren Halan Çalhanoğlu "Milan'ın benim için ayrı bir yeri. Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için çok mutluyum." dedi.



EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile oynayacağımız maçın sorulması üzerine Hakan Çalhanoğlu "İtalya'daki maç Merih Demiral, Mert Müldür, Kaan Ayhan için de önemli olacak. Oraya kaybetmemek için gideceğiz. İnşallah iyi başlarız. Sadece İtalya değil, tüm ülkeler bizden çekiniyor." ifadelerini kullandı.



Hakan Çalhanoğlu ayrıca "Her ülkeye saygımız sonsuz ancak bizden çekiniyorlar. Biz iyi bir takımız, yetenekli bir takımız. Hocamız da analiz yapacak. EURO 2020'de gruptan çıkmak istiyoruz sonrasını konuşuruz. İnşallah ülkemizi ve milletimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bundan eminim. Dualarını eksik etmesinler." açıklamasını yaptı.



Sözleşmesinin bitmesi ve nasıl bir karar vereceğinin sorulması üzerine Hakan Çalhanoğlu "Geleceğimle ilgili konuşmak istemiyorum. EURO 2020'ye odaklandım. Henüz kararımı vermedim." diyerek sözlerini noktaladı.



