İtalya Serie A'da 24. hafta maçında Atalanta ile Milan karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 33. dakikasında Remo Freuler ile öne geçen Atalanta, 45. dakikada Piatek'in golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.
Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye Hakan Çalhanoğlu çıktı ve Milan'ı öne geçiren golü kaydetti. Yalnızca 6 dakika sonra ise Piatek skoru 3-1'e getirdi. Golün asistini yapan isim ise Hakan Çalhanoğlu oldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Milan deplasmanda Atalanta'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Milan puanını 42'ye yükseltti. Atalanta 38 puanda kaldı.
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Mücadelenin 33. dakikasında Remo Freuler ile öne geçen Atalanta, 45. dakikada Piatek'in golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.
Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye Hakan Çalhanoğlu çıktı ve Milan'ı öne geçiren golü kaydetti. Yalnızca 6 dakika sonra ise Piatek skoru 3-1'e getirdi. Golün asistini yapan isim ise Hakan Çalhanoğlu oldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Milan deplasmanda Atalanta'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Milan puanını 42'ye yükseltti. Atalanta 38 puanda kaldı.
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