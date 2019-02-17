İtalya Serie A'da 24. hafta maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 33. dakikasında Remo Freuler ile öne geçen Atalanta, 45. dakikada Piatek'in golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye Hakan Çalhanoğlu çıktı ve Milan'ı öne geçiren golü kaydetti. Yalnızca 6 dakika sonra ise Piatek skoru 3-1'e getirdi. Golün asistini yapan isim ise Hakan Çalhanoğlu oldu.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Milan deplasmanda Atalanta'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Milan puanını 42'ye yükseltti. Atalanta 38 puanda kaldı.