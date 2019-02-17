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Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Milan 3 puanı aldı!

İtalya Serie A'da Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol, 1 asistle oynadığı maçta Atalanta'yı 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Milan 3 puanı aldı!
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17 Şubat 2019 00:28
İtalya Serie A'da 24. hafta maçında Atalanta ile Milan karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 33. dakikasında Remo Freuler ile öne geçen Atalanta, 45. dakikada Piatek'in golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.

Dakikalar 55'i gösterdiğinde sahneye Hakan Çalhanoğlu çıktı ve Milan'ı öne geçiren golü kaydetti. Yalnızca 6 dakika sonra ise Piatek skoru 3-1'e getirdi. Golün asistini yapan isim ise Hakan Çalhanoğlu oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Milan deplasmanda Atalanta'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Milan puanını 42'ye yükseltti. Atalanta 38 puanda kaldı.

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