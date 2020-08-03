Hakan Çalhanoğlu: 'Şenol Güneş'e kırıldım!'

İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan'da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.



Milli takım performansıyla ilgili TRT Spor'a konuşan 26 yaşındaki hücum oyuncusu, EURO 2020 Elemeleri'nde oynamadığı maçlarda Şenol Güneş'e kırıldığını dile getirdi.



"ŞENOL GÜNEŞ'E KIRGINLIĞIM OLDU"



Milli takımda sorumluluk almak istediğini söyleyen başarılı futbolcu, "Milli takımda daha etkili olmak istiyorum. Ben milli takıma geldiğimde de Milan'daki sorumluluğu almak istiyorum. Ama bana sorumluluk verilmesi lazım. Fatih Hoca zamanında hep oynadım, milli takıma alan da oydu beni. Şenol Hoca da beni oynatıyor. Ama bazı maçlarda beni oynatmadı, kırgınlığım oldu. Ben şu anda kalitemle milli takımda 10 numara pozisyonunda oynayacak olan banko oyuncuyum. İyi takımımız var, iyi jenerasyon. Turnuvayı iyi bitirdik. Büyük ülkelere oynadığımız zaman hep seviniyorum. Biz onların seviyesindeyiz zaten." ifadelerini kullandı.



