Hakan Çalhanoğlu'nun yerine ilk hedef James Rodriguez

Hakan Çalhanoğlu'nu Inter'e kaptıran Milan'da aynı bölgeyi doldurmak için çalışmalar hız kazandı.



İtalyan basını Milan'ın Real Madrid'e bu kez temelli yollarını ayırması beklenen James Rodriguez transferine yöneldiği belirtiliyor. Milan'ın listesinde Atalanta'da Josip Ilicic ve Ruslan Malinovskyi, Real Madrid'den Dani Ceballos veya Chelsea'den Hakim Ziyech'in durumlarıyla ilgili araştırma yaptığı ancak James Rodriguez isminin bir adım önde olduğu belirtiliyor.



James'in yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği ve Premier Lig'de Everton'da kalmak istemediği ifade ediliyor.



Öte yandan bazı kaynaklar Everton'un James Rodriguez karşılığında Rafael Leao'yu istediğini yazdı.



Geçen sezon Premier Lig'de Everton forması giyen James Rodriguez 26 maçta 6 gol 9 asistlik performans göstermişti.



