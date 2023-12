Hakan Çalhanoğlu'ndan Suudi Arabistan'a ret!

Inter'de 21 maçta 8 gol 3 asistlik skor katkısı yapan ve oyun içinde gösterdiği performansla tüm Avrupa'nın dikkatini çeken milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'na flaş bir teklif geldi.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Jorge Jesus'un yönetimindeki Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Hakan Çalhanoğlu'na talip oldu.



YILLIK 18 MİLYON EURO



Al Hilal'in Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 18 milyon euro'dan 4 senelik bir sözleşme sunduğu aktarıldı.



DEV TEKLİFE RET!



Haberde, milli oyuncunun Inter'de oynamaktan mutlu olduğu ve Inter'de kazandığı paranın 3 katını kazanabileceği bu teklifi reddettiği ifade edildi.



ARRIGO SACCHI'DEN HAKAN'A ÖVGÜ



Öte yandan Eski İtalya teknik direktörü Arrigo Sacchi, Gazzetta dello Sport'a Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili konuştu.



Ünlü teknik adam yaptığı açıklamada, ''Çalhanoğlu çok iyi gidiyor ve her şeyden önce çok şey yapıyor. Onu sahanın her alanında görebiliyorsunuz, koşuyor ve takım arkadaşlarını koşturuyor.'' dedi.



Sözlerine devam eden Sacchi, ''Geriye dönüp baktığımızda Milan'ın onu bırakmasının yanlış olduğunu söyleyebiliriz ama bunlar futbolda sık sık karşılaşılan durumlar. Andrea Pirlo'yu almadık. Sonra onun ne hale geldiğini gördük. Çalhanoğlu, Milan'da iyi olduğunu zaten göstermişti ama o zamanlar ofansif orta saha oyuncusuydu, en fazla da sol orta saha oyuncusuydu. Şimdi ise durum farklı. Artık tam bir takım adamı. İşlevi değişerek entelektüel düzeyi yüksek bir çocuk olduğunu kanıtladı. Niteliklerinin ve takımın ihtiyaçlarının ne olduğunu anladı. Kendini hazır hale getirdi ve yeni bir Çalhanoğlu doğdu.'' yorumunu yaptı.



İtalyan teknik adam sözlerini şu şekilde noktaladı: ''Hakan, tıpkı Pirlo'nun yaptığı gibi olağanüstü bir kişilik sergiliyor. Bana göre o pozisyonda Avrupa'da ilk üçte yer alıyor. Şampiyonlar Ligi maçlarında da bunu görüyoruz. Sahanın her yerinde ve hepsinden önemlisi takıma liderlik edecek kişiliklere sahip.''





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU