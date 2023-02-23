Galatasaraylı olduğu bilenen ve Inter'de forma giyen A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyada dikkat çeken bir harekete imza attı.Adı sık sık Sarı-Kırmızılılar ile anılan Çalhanoğlu, bir taraftarınifadelerinin yer aldığı tweeti beğendi.29 yaşındaki oyuncu, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto maçına damgasını vurdu. Inter'in 1-0 kazandığı müsabakada futboluyla alkış toplayan Hakan, karşılaşmanın oyuncusu seçildi.Maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ödülünü depremzedelere adadı. Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından ödülle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak,notunu ekledi.Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter'de 31 resmi karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda 3 gol kaydetti. 6 da asist yaptı. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.