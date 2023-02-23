Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken hareket!

Inter forması giyen A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyada dikkat çeken bir harekete imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken hareket!
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23 Şubat 2023 16:08
Galatasaraylı olduğu bilenen ve Inter'de forma giyen A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyada dikkat çeken bir harekete imza attı.

TWEETİ BEĞENDİ

Adı sık sık Sarı-Kırmızılılar ile anılan Çalhanoğlu, bir taraftarın "Hakan Çalhanoğlu boştayken gelmek istedi. Galatasaray'da seçim vardı, yönetim yoktu ve Inter kaptı adamı. Adam has Galatasaraylıdır" ifadelerinin yer aldığı tweeti beğendi.

PORTO MAÇINA DAMGA VURDU

29 yaşındaki oyuncu, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto maçına damgasını vurdu. Inter'in 1-0 kazandığı müsabakada futboluyla alkış toplayan Hakan, karşılaşmanın oyuncusu seçildi.

ÖDÜLÜNÜ DEPREMZEDELERE ADADI

Maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ödülünü depremzedelere adadı. Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından ödülle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Bu ödülü ülkemde depremden zarar gören bütün vatandaşlarımıza armağan ediyorum. Aklım ve kalbim sizlerle" notunu ekledi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter'de 31 resmi karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda 3 gol kaydetti. 6 da asist yaptı. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.  

 

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