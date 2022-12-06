Hakan Çalhanoğlu: 'Napoli'yi geçmek istiyoruz'

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Malta ekibi Griza'yı 6-1 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.



Mücadelenin 39. dakikasında attığı nefis frikik golüyle takımına katkı sağlayan Hakan Çalhanoğlu "Umuyorum ligde de böyle bir gol atarım, bunun için hazırlanıyorum. Son haftalarda hem fiziksel hem de mental olarak dinlendik. Malta'da iyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Bir sonraki maçımız Salzburg'la olacak." diye konuştu.



Çalhanoğlu Serie A'nın lideri Napoli'nin önüne geçmek için tüm güçlerini kullanacaklarını belirterek, "Ligin ilk 3 ayında neleri yanlış yaptık bunları antrenmanlarda değerlendirip Napoli'yi de yenmek istiyoruz" sözlerini kullandı.





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