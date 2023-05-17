Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme

İtalya Seria A ekiplerinden Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, kulübüyle olan mukavelesini uzatmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme
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17 Mayıs 2023 09:51
Son güncelleme 17 Mayıs 2023 09:55
İtalya Serie A takımlarından Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak istiyor.

İtalyan ekibi 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun önümüzdeki sezon bitecek olan mukavelesini 2027 yılına kadar uzatmayı planlıyor.

INTER İLE 3 KUPA KAZANDI
Hakan Çalhanoğlu, 2021 Yazında AC Milan'dan bedelsiz olarak kadrosuna katıldığı Inter ile 1 İtalya Kupası ve 2 İtalya Süper Kupası
zaferi yaşarken, bu yıl İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Inter forması ile sahne alacak.

Hakan Çalhanoğlu şuana kadar Inter formasıyla 91 maçta 12 gol atıp 21 Asist kaydetti.

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