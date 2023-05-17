Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme

İtalya Serie A takımlarından Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak istiyor.



İtalyan ekibi 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun önümüzdeki sezon bitecek olan mukavelesini 2027 yılına kadar uzatmayı planlıyor.



INTER İLE 3 KUPA KAZANDI

Hakan Çalhanoğlu, 2021 Yazında AC Milan'dan bedelsiz olarak kadrosuna katıldığı Inter ile 1 İtalya Kupası ve 2 İtalya Süper Kupası

zaferi yaşarken, bu yıl İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Inter forması ile sahne alacak.



Hakan Çalhanoğlu şuana kadar Inter formasıyla 91 maçta 12 gol atıp 21 Asist kaydetti.



