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Hakan Çalhanoğlu, Milan ile yol ayrımında!

İtalyan basını, Milan forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun devre arasında takımdan ayrılabileceğini belirtti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile yol ayrımında!
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03 Kasım 2018 17:00
İtalya Serie A takımlarından Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, devre arasında takımdan ayrılabilir.

Tuttosport gazetesinin haberine göre Milan, yeni transfer Lucas Paqueta'ya yer açmak için devre arasında Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu satmayı düşünüyor.

LEIPZIG VEYA FRANKFURT

Çalhanoğlu'nun Almanya'ya geri döneceği, Red Bull Leipzig veya Eintracht Frankfurt'a gitmeye yakın olduğu iddia edildi.

Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso tarafından son haftalarda kesik yiyen Milli futbolcu, 2017'de 21 milyon euroya Milan'a transfer olmuştu.

GATTUSO: ''SIKINTI YAŞIYOR''

Öte yandan Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso, yaptığı açıklamada ''Hakan, fit olmak için elinden geleni yapıyor. Son maçta sıkıntı yaşadığını gördünüz.'' sözlerini kullandı.

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