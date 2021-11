Hakan Çalhanoğlu: 'Kuntz, 'Söylenenlere kulak asma' dedi'

A Milli Takımımızın orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, 2-1 kazandığımız Karadağ maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Stefan Kuntz'ın takımı iyi hazırladığını söyleyen başarılı futbolcu, "Kamp iyi geçti. Kampta hocamız iyi hazırladı. Zor maç olacağını biliyorduk burada. Cebelitarık maçını farklı kazandığımız için mutluyduk. Bir ağırlık vardı üstümüzde attık. Direkt gitmeyi isterdik ama önümüzde playoff var. Bundan ötürü de mutluyuz. Şimdi herkes kulübüne geri dönecek. İnşallah kazasız belasız milli takıma geri döneriz." ifadelerini kullandı.



Teknik direktör Kuntz'un kendisini övdüğünü söyleyen Çalhanoğlu, "Hocamız 'Maçın en iyisisin, dışarıdan gelen seslere kulak asma, sen bu takımın en iyi oyuncularından birisin' dedi. Ben de 'Takmıyorum' dedim. Biz bunlara alıştık. Biz her zaman en iyi şekilde takıma katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Öyle bir diyalog geçti. Hocama teşekkür ediyorum. Beni istediğim pozisyonda oynatıyor. Burada çok rahatım. Inter'de oynadığım pozisyon. 6-8 arası bir pozisyon. Gençler halledecek artık önde işleri. Hepsi istekli, arzulu. Biz çok iyi takımız, inşallah önümüzdeki maçlarda da göstereceğiz." dedi.



Hedefin Dünya Kupası olduğunu söyleyen Hakan, "Playofflarda zor maçlar olacak. Uzun bir süre geçecek. Kim gelirse gelsin, iyi hazırlanmamız gerekiyor. Hocamızla iyi analiz edip kazanmaya çıkacağız. Hedefimiz Dünya Kupası!" şeklinde konuştu.



Öte yandan maç sonunda Twitter'dan bir paylaşım yapan tecrübeli futbolcu, paylaşımına "İyisiyle kötüsüyle bir grup aşamasını daha bitirdik. Bütün takım arkadaşlarımın ve üzerimizde emeği olan herkesin ayağına sağlık. Biz bir aileyiz ve play-off'lara büyük bir aile olarak gideceğiz. Milletimizi mutlu etmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Biz Türkiyeyiz." notunu düştü.



"ŞİMDİKİ HOCAMIZLA İYİ HAZIRLANACAĞIZ"



İşte Hakan Çalhanoğlu'nun basın toplantısındaki sözleri:



"En önemlisi pes etmemek. 1-1'den sonra daha özgüvenli oynadık. İkinci yarıda 2. golü bulmaya çalıştık ve başardık. Ben her zaman kazanmak isterim, buna bakarım. Norveç'in Hollanda'yla oynadığı maçla hiç ilgilenmemiştik. Biz sadece kendi oyunumuza baktık. Kazandığımız ve playoffa katıldığımız için çok mutluyuz.



İnşallah Dünya Kupası rüyamız gerçek olur. Rakipleri biliyoruz. Zor maçlar olacak. Ne olursa olsun, bu süreçte kendi kulüplerimizde performans sergileyeceğiz. Mart ayında hocamızla beraber analiz edeceğiz. Kimle oynarsak oynayalım kendi oyunumuza bakmalıyız. Buradaki kamplarda bunu iyi uyguladık. Hoca her maça iyi hazırladı. Rakipler güçlü biliyoruz ama şimdiki hocamızla iyi analiz edip iyi oynayacağız.



Avrupa Şampiyonası'na iyi başlamak önemliydi, başaramadık. İtalya çok güçlü, diğer takımlar da çok güçlü. İskoçya, Galler, Portekiz gibi takımlar playoffta. 10 gün içerisinde belli olacak, 26'sında. O zamana kadar zaman var. Bugünün tadını çıkaracağız. Gelen rakibe göre bir değerlendirme yaparız."





