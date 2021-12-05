Hakan Çalhanoğlu: "Kornerden kaleye şutu çalışıyorum"

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Roma'yla karşı karşıya geldiği maçta kornerden attığı golü bir süredir çalıştığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Hakan Çalhanoğlu: 'Kornerden kaleye şutu çalışıyorum'
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05 Aralık 2021 03:26
Inter'in Roma'yla karşı karşıya geldiği maçta kornerden gol atarak İtalya'da gündem olan Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından konuştu.

Milli futbolcumuz maçın ardından yaptığı açıklamada kornerden direkt kaleye şutları bir süredir çalıştığını belirterek, "Kornerden kaleye şut çektim. Bunu zaten sık sık çalışıyorum ama bu sefer top çok iyi gitti. Artık kendime güvenim çok daha fazla, gerçekten iyi durumdayım ve kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.

Çalhanoğlu Inter'deki yükselen performansıyla ilgili ise, "Takım için elimden gelenin en iyisini yapıyorum, gerisi sonuç olarak dönecektir" ifadelerini kullandı.


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