Hakan Çalhanoğlu: 'Korkarak oynamadık'

Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Portekiz'e elendiğimiz maçın ardından Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.



Çalhanoğlu açıklamalarına maça istedikleri gibi başlayamadıklarını söyleyerek başladı ve "Üzgünüz. Dünya Kupası'na gidemedik. 15 dakika maça iyi giremedik. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Biraz çekindik gibi. Sonrasında oyuna daha iyi girmeye başladık. Önde baskıyla şansları bulduk ama değerlendiremedik." sözlerini kullandı.



Yıldız oyuncu Stefan Kuntz'un ikinci yarıya yüksek motivasyonla takımı sahaya çıkardığını belirterek, "Hoca, ikinci yarıya giderken bizi motive etti, bir güç verdi. İkinci yarı kontrol bizdeydi. Onları hiç oynatmadık. Şanslarımızı bulduk. Golü attık. İyi geri döndük. Belki penaltıyı atsak devamını getirebilirdik." değerlendirmesini yaptı.



Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı ile ilgili ise Hakan Çalhanoğlu, "Burak Yılmaz Ağabey kaçırdı diye söylemiyorum, bu sorumluluğu aldı. Takımımızın kaptanı. Ben de kaçırabilirdim belki, diğer arkadaşlarımız da kaçırabilirdi. Bundan önceki maçta Letonya'ya attı ve buraya geldik. Bugün olmadı. Biz bir takımız, aileyiz. Bundan sonra önümüze bakmamız lazım. Bu maç da bize iyi geldi." açıklamasını yaptı.



İyi oynayarak elendiklerini belirten Çalhanoğlu, "Yeni bir sistemle oynadık, 3-4-3'le. Kendimizi iyi hissettik. Korkarak oynamadık. Portekiz'de Portekiz'e karşı oynamak kolay değil. Onlar favoriydi. Farkındaydık. İyi oynadık ama maalesef turu geçemedik." dedi.



Hakan Çalhanoğlu son olarak favorilerden İtalya'nın da elendiğini anımsatarak, "İtalya da gelemedi. Onlar da hayal kırıklığı yaşıyordu. İtalya yine Dünya Kupası'na gidemiyordu. Futbol bu. Olabiliyor. Herkes Dünya Kupası'na gitmek istiyor. Bazen olmuyor. Sağlık olsun." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.





İLGİLİ VİDEO