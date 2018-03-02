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Hakan Çalhanoğlu: ''Kariyerimin en iyi zamanını yaşıyorum''

Serie A takımlarından Milan'ın Türk 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, kariyerinin en iyi zamanını yaşadığını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Hakan Çalhanoğlu: ''Kariyerimin en iyi zamanını yaşıyorum''
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02 Mart 2018 16:01
Sezonun ikinci yarısında müthiş bir form grafiği yakalayan ve 13 maçtır yenilmeyen Milan'ın Milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda çarpıcı sözler kullandı.

''GEÇEN SEZON OYNAMAMAK ÇOK ZORDU''

İtalya Kupası'nda finale yükselen Milan'ın 10 numarası, teknik direktör Gattuso'yu öven açıklamalarda bulunurken ''Gattuso bana inanılmaz şeyler kattı. Sadece teknik direktörlük yapmıyor, mental destek de sağlıyor. Geçen sezon Leverkusen'de sezonun ikinci yarısı oynamamak çok zordu. Tek başıma çalışmalarıma devam ettim. Ben bir futbolcuyum, oynamam gerek. Şimdi tekrar oynuyorum ve çok mutluyum'' sözlerini kullandı.

''HAYALİNİ KURDUĞUNUZ MAÇLAR''

Inter ile oynayacakları derbiyi de değerlendiren Çalhanoğlu, ''Inter'e karşı oynamak için sabırsızlanıyorum. Böyle maçlar, hayalini kurduğunuz maçlardır. Kariyerimin ve kişisel hayatımın en iyi zamanını yaşıyorum'' dedi.



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