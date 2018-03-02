Hakan Çalhanoğlu: ''Kariyerimin en iyi zamanını yaşıyorum''

Sezonun ikinci yarısında müthiş bir form grafiği yakalayan ve 13 maçtır yenilmeyen'ın Milli yıldızı, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda çarpıcı sözler kullandı.İtalya Kupası'nda finale yükselen Milan'ın 10 numarası, teknik direktör Gattuso'yu öven açıklamalarda bulunurken ''Gattuso bana inanılmaz şeyler kattı. Sadece teknik direktörlük yapmıyor, mental destek de sağlıyor. Geçen sezon Leverkusen'de sezonun ikinci yarısı oynamamak çok zordu. Tek başıma çalışmalarıma devam ettim. Ben bir futbolcuyum, oynamam gerek. Şimdi tekrar oynuyorum ve çok mutluyum'' sözlerini kullandı.Inter ile oynayacakları derbiyi de değerlendiren Çalhanoğlu, ''Inter'e karşı oynamak için sabırsızlanıyorum. Böyle maçlar, hayalini kurduğunuz maçlardır. Kariyerimin ve kişisel hayatımın en iyi zamanını yaşıyorum'' dedi.