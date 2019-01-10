  •  
    Galatasaray'a rakip! İlk resmi teklif 3 milyon €
  •  
    F.Bahçe'de 4. ayrılık! "Anlaştık! Top onda..."
  •  
    Alex, Fenerbahçe'nin transferi için ateşi yaktı
  •  
    Serdar Aziz transferinde SON DAKİKA gelişmesi
  •  
    G.Saray'ın gözde ismi FM'ye göre yıldız olacak

Hakan Çalhanoğlu istiyor, Gattuso tutuyor!

Serie A takımlarından Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun Bundesliga ekibi Red Bull Leipzig'e gitme konusunda ikna olduğu ancak Gattuso'nun transfere karşı çıktığı belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Hakan Çalhanoğlu istiyor, Gattuso tutuyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2019 17:21
İtalya Serie A takımlarından Milan forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için İtalya basınından flaş transfer açıklaması geldi. Geçtiğimiz günlerde Çalhanoğlu'nun, Milan'da kalmak istediğini söylemesine rağmen Calciomercato sitesinden Red Bull Leipzig iddiası ortaya atıldı.

25 yaşındaki Türk yıldızın Red Bull Leipzig konusunda günden güne daha çok ikna olduğu ve transfere sıcak bakmaya başladığı belirtilirken transferin önündeki en büyük engelin Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso olduğu kaydedildi.

ARALARI İYİ, BOZMAK İSTEMİYOR

Hakan ile Gattuso'nun arasının iyi olması nedeniyle Milli futbolcunun Gattuso'yu yarı yolda bırakmak istemediği ve bu yüzden aklının karıştığı iddia edildi. Gattuso'nun ise ayrılığa sert bir şekilde karşı çıktığı biliniyor.

LEIPZIG'İN TEKLİFİ 20 MİLYON EURO

Öte yandan Red Bull Leipzig'in Hakan Çalhanoğlu için Milan'ın kapısını 20 milyon euro değerindeki bir teklifle çalması bekleniyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için