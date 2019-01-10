İtalya Serie A takımlarındanforması giyen Milli futbolcuiçin İtalya basınından flaş transfer açıklaması geldi. Geçtiğimiz günlerde Çalhanoğlu'nun, Milan'da kalmak istediğini söylemesine rağmen Calciomercato sitesinden Red Bull Leipzig iddiası ortaya atıldı.25 yaşındaki Türk yıldızın Red Bull Leipzig konusunda günden güne daha çok ikna olduğu ve transfere sıcak bakmaya başladığı belirtilirken transferin önündeki en büyük engelin Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso olduğu kaydedildi.Hakan ile Gattuso'nun arasının iyi olması nedeniyle Milli futbolcunun Gattuso'yu yarı yolda bırakmak istemediği ve bu yüzden aklının karıştığı iddia edildi. Gattuso'nun ise ayrılığa sert bir şekilde karşı çıktığı biliniyor.Öte yandan Red Bull Leipzig'in Hakan Çalhanoğlu için Milan'ın kapısını 20 milyon euro değerindeki bir teklifle çalması bekleniyor.