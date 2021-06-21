Hakan Çalhanoğlu: "Inter ile anlaştım!"

Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu, Inter ile anlaştığını açıkladı.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Hakan Çalhanoğlu: 'Inter ile anlaştım!'
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21 Haziran 2021 16:24
2017 yazından beri İtalya Serie A ekibi Milan'ın başarısı için ter döken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu.

Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 27 yaşındaki başarılı isim, bir başka Milano ekibi Inter ile anlaşmaya vardı.

TRT SPOR Muhabiri İbrahim Kırkayak'a konuşan Çalhanoğlu, "İnter ile anlaştım. Milano'ya gidiyorum. Salı günü sözleşme imzalayacağım." dedi.

Hakan Çalhanoğlu'nun yarın Inter için sağlık kontrolünden geçeceğini bildiren TRT SPOR Roma muhabiri Dündar Keşaplı, sözleşmenin 3+1 yıllık olduğunu ifade etti.


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