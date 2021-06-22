Hakan Çalhanoğlu, Inter için sağlık kontrolünden geçti

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın ezeli rakibi Inter'e transferi öncesinde sağlık kontrolünden geçti.🩺 pic.twitter.com/7QqWLK63kZ



— Sporx (@sporx) June 22, 2021

2017 yazından beri İtalya Serie A ekibi Milan'ın başarısı için ter döken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu.Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 27 yaşındaki başarılı isim, bir başka Milano ekibi Inter ile anlaşmaya vardı.TRT SPOR Muhabiri İbrahim Kırkayak'a konuşan Çalhanoğlu, "İnter ile anlaştım. Milano'ya gidiyorum. Salı günü sözleşme imzalayacağım." dedi.Inter için sağlık kontrolünden geçen Hakan Çalhanoğlu kısa bir süre içerisinde 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.