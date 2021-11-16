Hakan Çalhanoğlu: "Inter benim için doğru seçim"

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde Milan'dan Inter'e transferini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Hakan Çalhanoğlu: 'Inter benim için doğru seçim'
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16 Kasım 2021 16:17
A Milli Futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde Milan'dan Inter'e transfer olma kararını yorumladı.

"INTER BENİ İSTEDİ"

Bir podcaste katılan Hakan, "Milan'dayken de Inter'in değerini biliyordum. Milan formasıyla birçok derbi kaybettim. Inter'de yönetim beni ciddi bir şekilde istedi" dedi.

"BENİM İÇİN DOĞRU BİR SEÇİM"

Söz konusu dönemde Inter'in menajeri Simone Inzaghi'den telefonlar aldığını belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Geleceğime dair Inzaghi'den telefonlar aldım. O zaman kendime Inter'in doğru bir seçim olduğunu söyledim" şeklinde görüş belirtti.

Yaz transfer döneminde Milan'dan Inter'e geçen Hakan Çalhanoğlu, Inter'de bu sezon 12 maçta forma giyerken, 2 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.


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