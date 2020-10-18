Hakan Çalhanoğlu: 'İnşallah şampiyon Galatasaray olur'

İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan'ın formasını giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray için Beyaz Tv'ye konuştu.A Milli Takımımız ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynamanın ve gol atmanın heyecan verdiğini dile getiren ve sarı - kırmızılı takıma transferi için açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "Bir futbolcu için heyecan her zaman olur. Hem heyecan olur hem de insan kendisini duygusal hisseder. Burada gol attığım ve asist yaptığım için mutluyum. İlerleyen zaman ne gösterir bilmiyorum." ifadelerini kullandı.Süper Lig'deki şampiyonluk favorisi sorulan Hakan, "Herkese selam olsun. Galatasaray'a, Fatih Hocama başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon Galatasaray olur." şeklinde konuştu.