Hakan Çalhanoğlu için son nokta!

Milan'dan ayrılabileceği yönünde iddialar çıkan Hakan Çalhanoğlu için İtalyan kulübünden açıklama geldi.
Milan Teknik Direktörü Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'nun satılık olmadığını söyledi.
Transfer söylentilerinin sorulması üzerine Gattuso, ''Hakan Çalhanoğlu ile ilgili çok fazla şey duyuyorum. Hakan benim için önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Satılık değil. Yönetimden de bana Hakan'ın satılması gerektiği yönünde bir bilgi gelmedi. Birlikte devam ediyoruz'' ifadelerini kullandı.
Bu sezon Milan formasıyla 23 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi devam ediyor.
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Milan Teknik Direktörü Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'nun satılık olmadığını söyledi.
Transfer söylentilerinin sorulması üzerine Gattuso, ''Hakan Çalhanoğlu ile ilgili çok fazla şey duyuyorum. Hakan benim için önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor. Satılık değil. Yönetimden de bana Hakan'ın satılması gerektiği yönünde bir bilgi gelmedi. Birlikte devam ediyoruz'' ifadelerini kullandı.
Bu sezon Milan formasıyla 23 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi devam ediyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın