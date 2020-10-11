Hakan Çalhanoğlu: 'Hocanın değişiklikleri güzeldi'

A Milli Takımımızda Hakan Çalhanoğlu, 1-1 sona eren Rusya maçının ardından konuştu.



Daha iyi oynayan taraf olduğumuzu belirten Hakan, "Kendi yaptığımız hatadan gol yedik, oyundan kopmadık. Daha iyi oynadık. Cengiz'in girmesiyle etkili olduk. Hocanın değişiklikleri güzel oldu. Önemli olan burada kaybetmemekti. Önümüzdeki maçı kazanacağız. İkinci yarıda çok iyi oynadık, pes etmedik. Bu mücadeleyi öteki maçlarda da gösteririz." dedi.