Hakan Çalhanoğlu: "Hocanın değişiklikleri güzeldi"

A Milli Takımımızda Hakan Çalhanoğlu, Rusya maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Hakan Çalhanoğlu: 'Hocanın değişiklikleri güzeldi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2020 23:46
A Milli Takımımızda Hakan Çalhanoğlu, 1-1 sona eren Rusya maçının ardından konuştu.

Daha iyi oynayan taraf olduğumuzu belirten Hakan, "Kendi yaptığımız hatadan gol yedik, oyundan kopmadık. Daha iyi oynadık. Cengiz'in girmesiyle etkili olduk. Hocanın değişiklikleri güzel oldu. Önemli olan burada kaybetmemekti. Önümüzdeki maçı kazanacağız. İkinci yarıda çok iyi oynadık, pes etmedik. Bu mücadeleyi öteki maçlarda da gösteririz." dedi.


SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için